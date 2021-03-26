Захарова раскритиковала санкции Зеленского против СМИ

"Рестриктивные меры включают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к упомянутым ресурсам, - напомнила дипломат. - Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующими духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".