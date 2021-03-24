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Песков рассказал, когда Путин вернется к обычному графику работы

Вечерняя Москва
39 минут назад
Возвращение президента России Владимира Путина к обычному графику работы будет определено после завершения процесса его вакцинации, это также зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 24 марта.
Путин вернется к обычному графику после вакцинации
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ
— До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам, — ответил Песков на вопрос, вернется ли президент к обычному графику в ближайшее время.
Первое выездное мероприятие с участием Путина запланировано на четверг, 25 марта. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин получил первую дозу вакцины от COVID-19.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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