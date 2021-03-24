Путин вернется к обычному графику после вакцинации

Возвращение президента России Владимира Путина к обычному графику работы будет определено после завершения процесса его вакцинации, это также зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 24 марта.
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ
— До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам, — ответил Песков на вопрос, вернется ли президент к обычному графику в ближайшее время.
Первое выездное мероприятие с участием Путина запланировано на четверг, 25 марта. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, отмечает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин получил первую дозу вакцины от COVID-19.