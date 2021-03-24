"Мы реально доказываем, что разговоры о европейской мечте и все то, чем они пытались соблазнять постсоветские страны, включая Украину, Грузию, другие государства, - это все миф", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24".
"Ну и, конечно, нужен образ врага, потому что внутри тоже много сложностей, связанных и с эпидемией, и с экономической ситуацией. Поэтому для ЕС мы всегда будем чужими. Не надо пытаться стать своими там, где такой возможности нет. Да, мы другие, мы отличаемся от них, и готовы к равноправному взаимоуважительному диалогу", - добавил вице-спикер ГД.