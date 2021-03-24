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Толстой назвал разговоры Запада о "европейской мечте" мифом

РИА Новости
27 минут назад
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал мифом разговоры о "европейской мечте", считает, что Западу нужен образ врага на фоне их внутренних проблем.
"Мы реально доказываем, что разговоры о европейской мечте и все то, чем они пытались соблазнять постсоветские страны, включая Украину, Грузию, другие государства, - это все миф", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, "полное банкротство прибалтийских республик", а также трудности в Молдавии и Украине являются доказательствами того, что это тупиковый путь развития для стран бывшего Советского Союза.
"Ну и, конечно, нужен образ врага, потому что внутри тоже много сложностей, связанных и с эпидемией, и с экономической ситуацией. Поэтому для ЕС мы всегда будем чужими. Не надо пытаться стать своими там, где такой возможности нет. Да, мы другие, мы отличаемся от них, и готовы к равноправному взаимоуважительному диалогу", - добавил вице-спикер ГД.
Политика,Видео,Петр Толстой,Госдума,ЕС,Грузия,Украина,
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