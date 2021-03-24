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Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий действующему главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.
Госдума приняла законопроект о президентских сроках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», в 2020 году Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в том числе поправку, которая дает ему право вновь баллотироваться в президенты. 1 июля того же года поправки были приняты в ходе общероссийского голосования. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их, а 21,27% — высказались против.
Законопроект о президентских сроках, принятый сегодня депутатами в третьем чтении, был внесен в Госдуму во исполнение поправок к Конституции.
Согласно одной из них, «ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков».
Следовательно, Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост президента России, отмечает издание.
Политика,Владимир Путин,Госдума,
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