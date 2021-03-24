Госдума приняла законопроект о президентских сроках

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий действующему главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.

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Как писал «Рамблер», в 2020 году Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, в том числе поправку, которая дает ему право вновь баллотироваться в президенты. 1 июля того же года поправки были приняты в ходе общероссийского голосования. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их, а 21,27% — высказались против.

Законопроект о президентских сроках, принятый сегодня депутатами в третьем чтении, был внесен в Госдуму во исполнение поправок к Конституции.

Согласно одной из них, «ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков».