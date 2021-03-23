Украина продлила санкции против 26 россиян

Президент УкраиныВладимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе из России, сообщается на сайте украинского президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе.
В дополнительных материалах к указу говорится, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.