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Захарова оценила планы Лондона штрафовать выезжающих за рубеж

News.ruиещё 2
53 минуты назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение властей Британии штрафовать выезжающих из страны без уважительной причины.
Захарова оценила планы Лондона штрафовать выезжающих за рубеж
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
На этой неделе парламент рассмотрит законопроект о дорожной карте по коронавирусу, согласно которому жители Великобритании, включая иностранных граждан, будут штрафоваться на 5 тысяч фунтов стерлингов, если их выезд из страны не вызван уважительной причиной. Второй этап дорожной карты стартует 29 марта.
Новости цивилизации. История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные, а причина всех бед — «российская угроза», — говорится в сообщении Захаровой в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Великобритании. По словам министра, промедление при введении жёсткого карантина в первую волну коронавируса обернулось множественными неприятностями. Первый локдаун в Британии был введён 23 марта 2020 года.
Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,МИД,Соединенное Королевство,
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