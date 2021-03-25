Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы", – сказал Суга.

Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах. На данный момент по каждому из обговоренных в прошлом году проектов проводятся встречи специалистов в онлайн-формате.

Ранее в Японии заговорили о блокаде Южных Курил. Японский политолог уточнил, что речь идет о проливах между материковой Россией и Южными Курилами – Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). По его мнению, только если заблокировать их, российские власти осознают важность решения территориальной проблемы.

В ответ на это в Госдуме отметили, что в Конституцию внесены определенные поправки, призванные гарантировать целостность российского государства, его территории.