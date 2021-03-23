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В Кремле ответили на вопрос про прививку Путина от COVID-19

Газета.Ru
7 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что глава государства Владимир Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня.
Путин сделает прививку от COVID до конца дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.
«Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента», — отметил он.
При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.
«Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник», — заявил Песков.
Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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