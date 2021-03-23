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Норвежский эксперт раскрыл смысл фотографий Путина в тайге

Слово и Дело
49 минут назад
Обсуждение фотографий Владимира Путина происходит не только в России, но и среди иностранцев. Порой складывается впечатление, что эти снимки как будто специально делают для демонстрации на Западе. Норвежский эксперт по России Бернанд Мор опубликовал статью, в которой рассказал, какой реальный смысл кроется за публикацией фотографий с российским президентом. По словам эксперта, подобные фотографии с Владимиром Путиным появляются стабильно раз в год — и это не случайность.
«Цель этих фото одна — показать не только России, но и всему миру тот факт, что Путин здоров, активен и бодр. Цель этих фотографий — доказать, что Путин — настоящий русский мужик, который и отдых себе предпочитает в виде активного отдыха в лесах и полях», — отмечает Мор.
Особенно сейчас фотографии с активного отдыха в Сибири пришлись как никогда кстати. Эксперт отмечает, что Путин, гуляющий по заснеженному лесу и выпрыгивающий из автомобиля, смотрится значительно лучше критикующего его Байдена, который умудрился трижды упасть на ровном месте.
Норвежец обратил внимание, что подобные снимки всегда вызывают двоякое впечатление у россиян. Так, одни восхищаются «дышащим здоровьем» российским президентом, другие в это же время подсчитывают — сколько стоил отдых Путина. Сам же эксперт подчеркивает, что смысл фотографий исключительно один — показать всему миру здорового, сильного и бодрого президента России.
Тайный смысл в фотографиях отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу увидели не только иностранцы, но и российские пользователи Сети. Какое послание кроется за отдыхом российского президента в сибирской тайге, читайте на «Слово и Дело».
Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Россия,
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