Особенно сейчас фотографии с активного отдыха в Сибири пришлись как никогда кстати. Эксперт отмечает, что Путин, гуляющий по заснеженному лесу и выпрыгивающий из автомобиля, смотрится значительно лучше критикующего его Байдена, который умудрился трижды упасть на ровном месте.

Норвежец обратил внимание, что подобные снимки всегда вызывают двоякое впечатление у россиян. Так, одни восхищаются «дышащим здоровьем» российским президентом, другие в это же время подсчитывают — сколько стоил отдых Путина. Сам же эксперт подчеркивает, что смысл фотографий исключительно один — показать всему миру здорового, сильного и бодрого президента России.