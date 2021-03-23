«Мачо, Влад... В ближайшее время вы не увидите его спотыкающимся на ступеньках трапа», - написал в комментариях к материалу о Путине пользователь Gooood.
«Хорошие фотографии, особенно та с пикника в сибирском лесу. Я никогда не могу понять, серьезен ли Путин или немного прикалывается», - добавил Sam.
«Тем временем Байден сидит в кресле с откидной спинкой, накрытый шерстяным одеялом, и пьет клубничный питательный коктейль», - отметила Milena11.
«Буквально волк в овечьей шкуре», - заявил Testing 123.
«Надо было пригласить Байдена», - посетовал Swiss fondue.