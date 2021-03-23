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«Нужно было пригласить Байдена»: британцев восхитил Путин в тайге

Мария Иванова
33 минуты назад
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, посвященный поездке президента России Владимира Путина в тайгу. В комментариях британские интернет-пользователи обсудили фото с отдыха Путина и похвалили его костюм.
Как писал «Рамблер», Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу побывали в тайге на минувших выходных. Президент и министр в костюмах из овчины гуляли по лесу, пили чай и катались на вездеходе.
«Мачо, Влад... В ближайшее время вы не увидите его спотыкающимся на ступеньках трапа», - написал в комментариях к материалу о Путине пользователь Gooood.

«Хорошие фотографии, особенно та с пикника в сибирском лесу. Я никогда не могу понять, серьезен ли Путин или немного прикалывается», - добавил Sam.

«Тем временем Байден сидит в кресле с откидной спинкой, накрытый шерстяным одеялом, и пьет клубничный питательный коктейль», - отметила Milena11.

«Буквально волк в овечьей шкуре», - заявил Testing 123.

«Надо было пригласить Байдена», - посетовал Swiss fondue.
Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Daily Mail,
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