Предложено ограничить места проведения митингов

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков © РИА Новости / Павел Бедняков

В своём обращении политолог отметил, что в соответствии с законодательством публичная акция может быть организована в любом пригодном для этого месте.

Однако если акции проходят на оживлённых улицах или площадях, это так или иначе ограничивает права десятков тысяч граждан, которые ежедневно пользуются данными локациями, а также бизнеса — ресторанов и магазинов, которые могут нести финансовые убытки из-за ограничения доступа в свои помещения по причине проведения акции.

Решить данную проблему, как считает автор обращения, можно было бы наделением муниципальных властей правом определять в своих населённых пунктах специальные площадки для проведения акций. При этом за органами исполнительной власти, которые организуют традиционные публичные мероприятия, связанные, например, с Днём Победы, остаётся право проводить их в любых пригодных местах.