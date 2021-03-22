Лавров отправился с визитом в Китай

По словам Лаврова, ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому регулярные встречи абсолютно оправданы. "Я очень ценю эту возможность. Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично", - отметил глава МИД России. Впрочем, по сложившейся за последний год традиции, российский и китайский министры обошлись без рукопожатий, заменив их символическим соприкосновением локтями. Да и сами переговоры состоялись не за столом, где представители сторон сидят друг напротив друга, а на некотором расстоянии. Это позволило министрам во время разговора снять маски.