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Сергей Лавров начал рабочий визит в Китай

Российская Газета
10 часов назад
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров начал рабочий визит в Китай. Со своим коллегой Ван И он встретился в живописном городе Гуйлинь, "фантастическом уголке Китая", как выразился сам российский министр. Красоту этих мест Лавров успел оценить во время короткой прогулки на корабле по реке Лицзян.
Лавров отправился с визитом в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Стало доброй традицией, что наши китайские друзья приглашают нас к себе не только в столицу, не только в Шанхай, но и в самые разные провинции", - отметил Лавров. По его словам, российской стороне необходимо взять эту практику на вооружение. "Мы не должны от вас отставать, поэтому в следующий раз мы предложим вам какую-нибудь живописную часть Российской Федерации", - заявил глава МИД России.
По словам Лаврова, ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому регулярные встречи абсолютно оправданы. "Я очень ценю эту возможность. Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично", - отметил глава МИД России. Впрочем, по сложившейся за последний год традиции, российский и китайский министры обошлись без рукопожатий, заменив их символическим соприкосновением локтями. Да и сами переговоры состоялись не за столом, где представители сторон сидят друг напротив друга, а на некотором расстоянии. Это позволило министрам во время разговора снять маски.
"Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично"
В ходе переговоров, которые продолжатся во вторник, главы МИД России и Китая обсудили текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы подготовки встреч на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным проблемам. Как отметили на Смоленской площади, "наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов к решению большинства глобальных задач и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги". Россия и Китай выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка, базирующегося на принципах солидарности и общности интересов всего человечества, взаимовыгодного сотрудничества между странами на прочной правовой основе.
Политика,Ситуация в мире,Сергей Лавров,МИД,Россия,Шанхай,Китай,
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