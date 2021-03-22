Путин согласился расширить полномочия Генпрокуратуры

Краснов в своём письме к Путину заявил, что поправки в Конституцию, принятые в 2020 году, повысили статус прокурора.

Прокурор отметил, что его ведомство занимается взаимной помощью и выдачей по уголовным делам, в связи с чем находится «на острие» совместной работы с иностранными партнёрами «по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах».