Путин согласился расширить полномочия Генпрокуратуры

Накануне Украина вновь обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против России. В заявлении отмечается, что Киев обвиняет Москву в убийствах оппонентов российской власти как на территории страны, так и за её пределами. Украина считает, что подобные меры принимаются Россией вне ситуаций вооружённых конфликтов. Правительство Украины
также отмечает, что Российская Федерация не проводит расследования этих убийств и намеренно проводит операции по сокрытию информации, направленные на противодействие усилиям по розыску виновных, писал NEWS.ru.