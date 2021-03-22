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Путин: ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать

ТАСС
1 час назад
Президент России Владимир Путин считает, что ситуацию с распространением коронавируса в стране удалось стабилизировать.
"Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - сказал глава государства специалистам в понедельник на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
По его словам, к настоящему времени 4,3 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса.
"В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - сказал Путин.
Вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для россиян, от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений, отметил глава государства. Он добавил, что у РФ есть все ресурсы для производства антиковидных вакцин, нужных для выработки популяционного иммунитета в стране.
Политика,Видео,Владимир Путин,Россия,
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