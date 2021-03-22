По его словам, к настоящему времени 4,3 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для россиян, от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений, отметил глава государства. Он добавил, что у РФ есть все ресурсы для производства антиковидных вакцин, нужных для выработки популяционного иммунитета в стране.