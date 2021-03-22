МИД РФ обвинил Европу во вмешательстве в выборы США

Грушко отметил, что вмешательство в президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах имело место, но не со стороны России, а со стороны «политических деятелей в Европе, которые не отметились призывами к американскому народу сделать правильный выбор».

Дипломат напомнил, что во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа на Западе политика наградили довольно оскорбительными «характеристиками и эпитетами». «Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО , то [там] стояли в шеренге и смотрели ему в рот», — отметил Грушко.