Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина в Тайге

Вчера в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел выходные в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они совершили пешие прогулки и поездку на вездеходе, посетили мастерскую Шойгу для работ по дереву и поели на свежем воздухе. Сегодня журналисты спросили Пескова, взял ли глава государства с собой на отдых ядерный чемоданчик.
«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — ответил он.
В июне, как сообщал «Рамблер», Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.
В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.