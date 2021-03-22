Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина в Тайге

В июне, как сообщал «Рамблер», Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.