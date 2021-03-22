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Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина в Тайге

Артём Кульша
2 часа назад
Президент России Владимир Путин взял с собой на отдых в тайге ядерный чемоданчик. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вчера в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел выходные в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они совершили пешие прогулки и поездку на вездеходе, посетили мастерскую Шойгу для работ по дереву и поели на свежем воздухе. Сегодня журналисты спросили Пескова, взял ли глава государства с собой на отдых ядерный чемоданчик.
«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — ответил он.
В июне, как сообщал «Рамблер», Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.
В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.
Политика,Видео,Сергей Рябков,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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