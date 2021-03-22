По словам Пескова, президент давно освоил вездеход. Он также рассказал, что экипировка главы государства для поездки была российского производства.

В 2019 году Путин также ездил на отдых в Туву вместе с Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России. Он отметил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.8