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В Кремле рассказали про отдых Путина в Туве

Газета.Ru
2 часа назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал про поездку Владимира Путина на выходные в республику Тува, где он отдыхал в тайге.
Ранее в Кремле опубликовали кадры видео из поездки президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу. На одном из роликов можно увидеть, как российский лидер садится за руль вездехода, где уже находится министр обороны. На других кадрах Путин и Шойгу осматривают мастерскую главы военного ведомства с поделками из дерева.
По словам Пескова, президент давно освоил вездеход. Он также рассказал, что экипировка главы государства для поездки была российского производства.
Путин, говоря о возможных датах для разговора с президентом США Джо Байденом, заявил, что намерен уделить время отдыху в тайге. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что политик проведет выходные 20 и 21 марта в Сибири.
В 2019 году Путин также ездил на отдых в Туву вместе с Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России. Он отметил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.8
Политика,Видео,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,Республика Тыва,
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