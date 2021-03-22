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Посол России в США прибыл в МИД

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад
Российский посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в понедельник утром приехал для консультаций в российский МИД.
Посол России в США прибыл в МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Утром в понедельник дипломат прибыл в высотку на Смоленской площади, передает РИА «Новости».
Накануне Антонов вылетел в Москву для консультации в МИД в связи с антироссийскими высказываниями президента США Джо Байдена.
Напомним, Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. Москва немедленно вызвала российского посла из США для консультаций.
Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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