Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада

«Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, – это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США», – приводит слова министра иностранных дел России ТАСС.
«Он [Евросоюз] пошел по той же «дорожке», объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил», – отметил министр.
«Дипломатия – это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика», – подчеркнул министр.