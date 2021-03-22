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Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада

Деловая газета "Взгляд"
16 часов назад
Администрация Джо Байдена последовала санкционным «инстинктам» команд Барака Обамы и Дональда Трампа, однако такие действия «ни к чему хорошему не приводят», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада
Фото: ТАССТАСС
«Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, – это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США», – приводит слова министра иностранных дел России ТАСС.
Лавров подчеркнул, что санкции «ни к чему хорошему не приводят» и привел в пример антироссийские рестрикции Евросоюза.
«Он [Евросоюз] пошел по той же «дорожке», объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил», – отметил министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что страны Запада, «по большому счету, разучились применять классическую дипломатию».
«Дипломатия – это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика», – подчеркнул министр.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций в связи с антироссийскими высказываниями Байдена. В прошлую среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона для оценки перспектив отношений с США. В Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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