Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова 

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин предложил сыну Бориса Немцова поцеловать ботинок Кадырова.
Сын Бориса Немцова поздравил на своей странице в соцсети «Вконтакте» главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с днем рождения. «Сергей Викторович, поздравляю Вас с Днем Рождения. Ваша работа очень важна для нашей страны», — написал Антон Немцов.
Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин решил прокомментировать поздравление, написав под постом Антона Немцова: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя».
Напомним, в апреле 2019 года сына Немцова затравили за позицию по Крыму.