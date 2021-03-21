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Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова
Фото: РИА Новости
Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин предложил сыну Бориса Немцова поцеловать ботинок Кадырова.
Сын Бориса Немцова поздравил на своей странице в соцсети «Вконтакте» главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с днем рождения. «Сергей Викторович, поздравляю Вас с Днем Рождения. Ваша работа очень важна для нашей страны», — написал Антон Немцов.
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Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин решил прокомментировать поздравление, написав под постом Антона Немцова: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя».
Напомним, в апреле 2019 года сына Немцова затравили за позицию по Крыму.
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Политика , Борис Немцов , Илья Яшин , Сергей Лавров , Краснодарский Край , Красносельский , Москва , Республика Крым
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