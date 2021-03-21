Аксенов назвал актом терроризма водную блокаду Крыма

«Бандеровский режим использовал проект (Северо-Крымский канал), который был создан на благо людей, в качестве оружия, направленного против всех крымчан. Водная блокада – это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
«Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады. Отмечу, что водоснабжение полуострова было одним из основных пунктов повестки совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма, которое наш президент провел 18 марта», – отметил он.