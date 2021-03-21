"К сожалению, мы в конце 1990-х подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — подчеркнул Путин.