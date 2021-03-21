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Москва

Путин считает, что возвращение Крыма в Россию говорит об укреплении государства 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин считает восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Воссоединение Крыма с РФ он назвал историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.

"Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", — сказал президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"К сожалению, мы в конце 1990-х подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — подчеркнул Путин.

По его мнению, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних.

"И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан", — считает глава государства.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил "в родную гавань", то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", — уверен Путин.

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Политика , Видео , Павел Зарубин , Владимир Путин , Республика Крым
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