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Москва

Антонов покинул аэропорт Шереметьево без комментариев 

ТАСС 41 минуту назад
Прибывший в воскресенье в Москву посол России в США Анатолий Антонов покинул аэропорт Шереметьево, не став общаться с ожидавшими его журналистами. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Дипломат прибыл в Москву рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка, но покинул самолет отдельно от остальных пассажиров. Встречавшие провели его в обход группы журналистов, желавших задать вопросы о состоянии российско-американских отношений и о программе Антонова во время его пребывания в Москве.
Ранее посол сообщил, что в Москве предстоит большая работа в различных ведомствах, но не уточнил, где именно, а также куда он собирается направиться по прибытии.
Посол России в США Антонов прибыл в Москву
17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ. Приглашение последовало после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского руководства в интервью телекомпании ABC.
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Комментарии 96
Политика , Видео , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , телеканал АВС
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