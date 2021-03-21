Дипломат прибыл в Москву рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка , но покинул самолет отдельно от остальных пассажиров. Встречавшие провели его в обход группы журналистов, желавших задать вопросы о состоянии российско-американских отношений и о программе Антонова во время его пребывания в Москве.

Ранее посол сообщил, что в Москве предстоит большая работа в различных ведомствах, но не уточнил, где именно, а также куда он собирается направиться по прибытии.