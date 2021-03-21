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Москва

Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву 

ТАСС 22 минуты назад
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в Москву, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" (killer).
В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что Антонов 20 марта вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.
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Политика , Видео , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Владимир Путин , МИД , Аэропорт Шереметьево , телеканал АВС
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