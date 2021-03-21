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Москва

Россия констатировала смерть политических отношений с Британией 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россия констатировала смерть политических отношений с Британией
Фото: ТАСС
Москва не считает Великобританию враждебной державой. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC, передает ТАСС.
Он напомнил, что Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений.

«Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, (…) но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны», — отметил дипломат.

В советское время страны были врагами из-за разных идеологий, однако в настоящее время такой разницы нет, поэтому Москва не понимает причины враждебного отношения Лондона.

«Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы», — констатировал посол.

Ранее Келин сообщил, что Россия рассматривает новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании как ужесточение курса Лондона в отношении российской стороны. Он пообещал зеркальный ответ.
16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны».
Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.
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Политика , Андрей Келин , ИТАР-ТАСС , Лондон , Москва , Великобритания
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