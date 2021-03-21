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Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций 

ТАСС 46 минут назад
Посол России в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву
Фото: ТАСС
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вылетел в российскую столицу, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Антонов отправился в Москву из Нью-Йорка, поскольку в условиях пандемии коронавируса прямое авиасообщение между Вашингтоном и российской столицей отсутствует.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.
В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.
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Комментарии 5
Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , телеканал АВС , Москва , Нью-Йорк , США
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