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В Госдуме разочаровались из-за слов Меркель о Крыме 

Lenta.ru 50 минут назад
В Госдуме разочаровались из-за слов Меркель о Крыме
Фото: Lenta.ru
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти Германии разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование», — сказал Шеремет.

По его словам, Крым, являясь исторической частью России, воссоединился семь лет назад так же, как когда-то объединились две части Германии. «Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан», — заключил депутат.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Она подчеркнула важность того, чтобы Европейский Союз едино и недвусмысленно реагировал на воссоединение Крыма с Россией.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.
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Комментарии
Политика , Ангела Меркель , Михаил Шеремет , ЕС , Госдума , РИА Новости , Германия , Республика Крым
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