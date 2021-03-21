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Москва

Посол РФ в США отказался комментировать отношения между двумя странами 

News.ru и ещё 19 4 часа назад
Посол отказался комментировать отношения России и США
Фото: globallookpress.com
Посол России в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву отказался комментировать ситуацию с взаимоотношениями между двумя странами.

Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон — я всем обеспечу специальную встречу в посольстве, — сказал Антонов, чьи слова приводит РИА Новости.

Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей» и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.
Вызывая Антонова для консультаций, в Москве подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Сам Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире.
В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным. Об этом писал NEWS.ru.
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Политика , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , Владимир Путин , РИА Новости , телеканал АВС , Москва , Нью-Йорк , США
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