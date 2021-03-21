Посол отказался комментировать отношения России и США

Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон — я всем обеспечу специальную встречу в посольстве, — сказал Антонов, чьи слова приводит РИА Новости.

Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей» и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Вызывая Антонова для консультаций, в Москве подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Сам Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире.

В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным. Об этом писал NEWS.ru.