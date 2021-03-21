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Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Познер оценил предложение Путина об онлайн-встрече с Байденом
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что онлайн-переговоры между президентами вряд ли когда-либо состоятся, говорится в сообщении на сайте журналиста.

«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», — считает он.

Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Познер , Владимир Путин , телеканал АВС , США
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