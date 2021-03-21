Познер оценил предложение Путина об онлайн-встрече с Байденом

«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», — считает он.

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