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Москва

Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена 

Газета.Ru и ещё 17 2 часа назад
Пушков предрек холодную войну из-за Байдена
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков заявил о риске развития новой холодной войны из-за политического курса президента США Джо Байдена.
Об этом он рассказал в разговоре с французским обозревателем Кристианом Маларом в эфире телеканала "i24news". По его словам, на данный момент такая опасность существует.

"Она (холодная война. — "Газеты.Ru") начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять", — сказал Пушков.

Он добавил, что американским властям также следует направить политический курс на достижение взаимопонимания. Сенатор считает, что Белый дом может начать менять стратегию с более узких вопросов, например "ядерной безопасности".
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Ранее Пушков прокомментировал инцидент с падением Байдена на трапе самолета Air Force One. Он усомнился в названной Белым домом причине произошедшего инцидента.
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Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Газета.Ru , США
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