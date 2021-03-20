Поклонская предложила Киеву кандидатов для новых санкций 

Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке. Кроме того, в этом списке не те фамилии. Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие… Именно там активов и имущества столько, что считать не пересчитать, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.