Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Поклонская предложила Киеву кандидатов для новых санкций 

Newsru.com 18 часов назад
Поклонская предложила Киеву кандидатов для новых санкций
Фото: РИА Новости
Санкции Киева в отношении экс-чиновников направлены против обычных украинцев, в этом списке должны быть фамилии настоящих предателей и разрушителей страны, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл «максимальные санкции» против неё, а также экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке. Кроме того, в этом списке не те фамилии. Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие… Именно там активов и имущества столько, что считать не пересчитать, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Она также посмеялась над блокировкой своей банковской карты, на которой в тот момент находилось 20 тысяч гривен, назвав это «существенным ударом» по её финансовому состоянию и большим вкладом в экономику Украины.
Как писал NEWS.ru, СНБО ввёл персональные санкции против почти 30 человек, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, а также глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и другие. Их обвинили в содействии деятельности российских органов власти и препятствовании свободам и правам человека, а также в участии в подготовке референдума в Крыму.
Поклонская выразила желание стать послом России на Украине
Видео дня. Не к чему придраться - найдем экстремизм. Кто и за что травит Манижу
Newsru.com: последние новости
Анастасия Стоцкая разошлась с мужем Анастасия Стоцкая разошлась с мужем Пушков заявил, что «Спутник V» обошёл все мировые вакцины Пушков заявил, что «Спутник V» обошёл все мировые вакцины В Чечне похитили и до смерти избили хирурга, который провел неудачную операцию сестре соратника Кадырова В Чечне похитили и до смерти избили хирурга, который провел неудачную операцию сестре соратника Кадырова
Комментарии 199
Политика , Санкции , Крым наш , Владимир Константинов , Леонид Пасечник , Виктор Янукович , Сергей Аксенов , Дмитрий Табачник , Наталья Поклонская , Николай Азаров , Дмитрий Саламатин , Комитет госдумы по международным делам , Правительство Украины , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
00:21
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
Происшествия
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
00:35
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
Происшествия
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
00:20
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
Происшествия
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
00:33
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
Происшествия
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
00:23
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
Политика США
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
00:39
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
00:48
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
Происшествия
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
01:27
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
Войска
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
00:49
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
00:36
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение