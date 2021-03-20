В РФ изменились правила предоставления отпуска

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу 20 марта.

Ранее указанный отпуск предоставлялся работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, что базовый отпуск, который положен большинству работников, составляет в России 28 календарных дней. Удлиненный отпуск, как рассказали "Российской газете" в Минтруде , может предоставляться государственным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 42 дней) и другим работникам на основании федеральных законов.

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда; имеющим особый характер работы; с ненормированным рабочим днем; работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Кроме того, дополнительные оплачиваемые отпуска при наличии финансовых возможностей, могут быть предусмотрены на предприятиях локальными нормативными актами, коллективным договором.

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Он оформляется по заявлению, его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

Кроме того, работодатель обязан предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы отдельным категориям работников по их желанию. Например:

— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;

— родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел , федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы — до 14 календарных дней в году;

— работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

— работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней.

Коллективными договорами и локальными актами организаций могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по желанию работника в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней:

— работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,

— работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

— одинокому родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет.