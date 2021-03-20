Сенатор Круглый счел, что третья волна коронавируса реальна

Фейкам о вреде вакцинации от коронавируса верить не стоит, и делать прививку при наличии хронических заболеваний бояться не надо, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый . В интервью «Парламентской газете» сенатор рассказал, чем обычно руководствуются противники вакцин, что он думает о COVID-сертификатах для поездок за рубеж и возможна ли третья волна эпидемии.

Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ

- Владимир Игоревич, 16 марта на Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию вы говорили о нерешительности в отношении вакцинации. Вы имели в виду именно вакцинацию от коронавируса?

- На самом деле эту тему выбрали в мае 2019 года, ещё до коронавируса. Связана она была с тем, что в последнее десятилетие в европейских странах постоянно уменьшалось количество людей, которые прививаются сами и делают прививки своим детям. Поэтому фиксировались подъёмы заболеваемости, в том числе корью — в 2019 году от неё умерло более двухсот тысяч человек.

Сейчас из-за пандемии коронавируса эта проблема приобрела более серьёзное значение и звучание, потому что единственный способ остановить пандемию — это вакцинация. К сожалению, в России это процесс идёт намного медленнее, чем во многих других странах, например в Израиле, Объединённых Арабских Эмиратах. По последним сообщениям, у нас привито около 3,5 миллиона человек. Это странно, ведь Россия имеет огромное преимущество, у нас была зарегистрирована первая вакцина в мире, есть возможность свободно привиться в любом регионе. Для сравнения, в европейских странах, где нет вакцин, у людей мотивация совсем другая — они сидят в страхе и с нетерпением ждут, когда смогут привиться.

- Чем вызваны опасения по поводу прививки?

- Причины у всех разные. Например, пожилые люди, имеющие бронхиальную астму, даже в период абсолютной ремиссии боятся, что возможные побочные эффекты сильнее скажутся на их здоровье, чем само заболевание. Но в действительности всё наоборот: чем больше у человека каких-то хронических заболеваний, чем он старше, тем более ему показана вакцинация. Риск получить какие-то серьёзные осложнения от вакцинации ничтожен, а риск тяжёлого течения болезни и смерти реален. Ещё есть группа людей, которая вообще не признаёт существование коронавирусной инфекции, говорит, что это паника, никакого подъёма смертности нет, всё это выдумки. Этих людей можно назвать ковидопособниками — они помогают и дальше распространяться инфекции.

Другая важная проблема — это ложная, фейковая информация о вакцинах. Очень широко некоторые товарищи распространяют в Интернете, телеграм-каналах какую-то чушь, что вакцина не до конца исследована, что нам вводят «непонятную жижу», что мы подопытные кролики. Даже мы в Совете Федерации получаем такого рода вирусные рассылки. Увы, люди склонны верить в негатив. Но, послушайте, «Спутник V» — это единственная в мире вакцина, которая прошла полный цикл клинических испытаний. Она сделана на базе аденовируса, который применяют для изготовления вакцин более 60 лет. Про другие, зарубежные вакцины мы порой видим сообщения, что у людей от них осложнения, тяжёлые побочные действия. От AstraZeneca уже отказываются многие страны. Про «Спутник» мы не видели таких новостей, и осложнения, которые от него есть, в 95 процентах случаев проходят в лёгкой форме.

«Спутник V» — это единственная в мире вакцина, которая прошла полный цикл клинических испытаний Некоторые говорят, что им врут, от них опасную информацию скрывают, — это не так. Очень много стран прививают своё население «Спутником» и у них нет причин скрывать случаи каких-то серьёзных осложнений. Есть международные комиссии, международные наблюдатели, все исследования препарата проводились по европейским стандартам. Публикация результатов третьей фазы испытаний в журнале The Lancet подтверждает, что клинические испытания были организованы на очень высоком уровне, иначе публикации бы не было.

- Как с этой проблемой справиться? Может, нужно больше разъяснений со стороны властей?

- Я думаю, власти должны организовать более активную пропаганду, сопровождать вакцинацию информационной поддержкой, это должно быть именно на государственном уровне. Нужно пустить в ход также социальную рекламу. Вот почему у нас по телевизору нет рекламы о необходимости привиться? Ни разу не видел, чтобы у нас в рекламе многочисленных лекарств, еды было хоть что-то о вакцинации. Большая роль в информировании должна принадлежать и врачам, поскольку люди им доверяют. Но часто и сами врачи дают неправильные сведения, недостаточно мотивируют пациентов.

- Если от коллективного иммунитета к коронавирусу зависит, как быстро кончится пандемия, как быстро перестанут умирать от вируса люди, почему вакцинацию не делают обязательной?

- В моём докладе в ПАСЕ целый раздел посвящён тому, что вакцинация не должна быть принудительной, и я в этом убеждён. На любое принудительное действие будет ещё больше противодействовать, ещё больше людей откажется от вакцинации и найдёт для себя новые объяснения, что прививку не надо делать. Должна быть только информационная, просветительская кампания, чтобы каждый человек сам пришёл к верному решению.

- В Министерстве иностранных дел 18 марта сообщили, что в России разрабатывают проект сертификата вакцинации для привитых российскими препаратами от COVID-19 для поездок за рубеж. Как вы относитесь к такому документу?

- Любые вакцины имеют какой-то предел эффективности. Так называемый COVID-паспорт не содержит сведений об антителах, уровне клеточного, гуморального иммунитета, а только учитывает факт самой прививки.

Страны Евросоюза хотят ограничить распространение эпидемии, вводя такие паспорта, а получается, что они оставляют достаточно широкий поток людей, которые не имеют иммунитета. Так что я не считаю этот документ правильным. Но чтобы наши граждане, которые прошли вакцинацию, могли ездить в страны Европы, мы вынуждены тоже делать сертификаты. Понятно, что только для поездок за рубеж.

- Как вы считаете, возможна ли третья волна коронавируса осенью?