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Москва

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 18 минут назад
Россия допустила сохранение Договора об открытом небе
Фото: РИА Новости
Москва продолжает переговоры со странами Запада по сохранению Договора об открытом небе, сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Контакты идут. Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается, и они могут принять свое решение, европейцы могут принять решение и возвратиться в Договор», — передает слова Гаврилова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам с США по этому вопросу, однако времени останется очень немного.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года.
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Политика , Армия , ИТАР-ТАСС , Австрия , Вена , Москва , США
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