Лавров рассказал о "фриковой" дипломатии Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об усложнении ситуации в мире из-за нежелания США и стран Запада идти на равноправное сотрудничество с другими государствами. Кроме того, глава российской дипломатии раскритиковал западных партнеров за высокомерие и навязывание своих правил игры взамен установленных полвека назад международных правовых норм.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с речью на ежегодном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени князя Горчакова, в которой раскритиковал западную дипломатию. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особо Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил западные державы во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии.

По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат.

При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

10 февраля Сергей Лавров выступил с критикой антироссийской политики западных стран.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление < > наших западных коллег»,— цитирует слова министра РИА «Новости».

Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят сделать Россию послушной и навязать ей «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики.

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.

Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии». «Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

В конце декабря прошлого года Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия < > отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации », — добавил российский министр.