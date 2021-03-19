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Москва

Путин поедет в тайгу с Шойгу 

Lenta.ru 1 час назад
Путин поедет в тайгу с Шойгу
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин проведет выходные в сибирской тайге. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта.

« [Планирую] съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил он.

Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.
В августе 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Туву в качестве отдыха президент выбирал и годом ранее — он побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, занялся подводной охотой и, несмотря на холодную температуру, искупался в озере. По словам главы государства, в 2013 году он поймал в Туве свою самую большую рыбу — 20-килограммовую щуку.
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Политика , Сергей Шойгу , Александр Бортников , Владимир Путин , ФСБ
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