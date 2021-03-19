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Песков: Парад Победы в 2021 году пройдет в стандартном формате

Газета.Ru
17 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году Парад Победы пройдет в стандартном формате.
Песков: Парад Победы в 2021 году пройдет в стандартном формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Шойгу отвечал, что формат парада будет обычный. Формат и количество зрителей будут связаны с рекомендациями Роспотребнадзора", - заявил Песков.
В 2020 году ежегодно проводимый военный парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне был перенесен на 24 июня, в связи с пандемией коронавируса. Эту дату выбрали в честь 75-летия первого Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В ходе проведения мероприятия соблюдались строгие меры предосторожности и социального дистанцирования.
Все тренировки производились военнослужащими в масках и перчатках, а в день парада на трибунах зрителей рассадили в соответствии с требованиями безопасности. Для парада отбирали военнослужащих, которые уже обладали иммунитетом к коронавирусу.
Ранее Песков заявлял, что Парад Победы в 2021 году не будет перенесен на другую дату.
Политика,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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