В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Байдена 

"Поскольку Путин сказал или в пятницу или понедельник (19 или 22 марта). Они не могут продолжаться по дипканалам по запросу такого контакта. Первый контакт в нынешнем качестве проводился по инициативе американской стороны", — сказал представитель Кремля, отметив, что теперь Москва передает инициативу Вашингтону по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь также добавил, что встреча может пройти по видеосвязи. Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее "довольно занят" в Джорджии.