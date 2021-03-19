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Москва

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Байдена 

Газета.Ru 17 часов назад
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Байдена
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда могут состояться переговоры главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

"Поскольку Путин сказал или в пятницу или понедельник (19 или 22 марта). Они не могут продолжаться по дипканалам по запросу такого контакта. Первый контакт в нынешнем качестве проводился по инициативе американской стороны", — сказал представитель Кремля, отметив, что теперь Москва передает инициативу Вашингтону по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь также добавил, что встреча может пройти по видеосвязи. Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.
Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее "довольно занят" в Джорджии.
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Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин
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