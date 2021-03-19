Лавров рассказал о проблемах в борьбе с пандемией

"К многочисленным угрозам, с которыми мы сталкиваемся последние годы - неурегулированными конфликтами, ситуации в сфере стратегической стабильности, где утрачивается международно-правовая база, добавился новый опасный глобальный вызов. Это пандемия коронавируса, которая негативно повлияла и на мировую экономику, и на мировую политику. И так или иначе затронула все без исключения страны", - сказал он.
"Но ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Лавров.
"И особое беспокойство вызывает их упорное стремление подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах. В обосновании конфронтационных подходов, подрывающих общепризнанные универсальные международные правовые нормы и форматы, все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет", - указал он.
"Причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия, - отметил Лавров. - Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран. Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечения к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах".