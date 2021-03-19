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Лавров: нежелание Запада наладить равноправные отношения влияет на борьбу с пандемией

ТАСС
18 часов назад
Ситуация в мире осложняется еще больше из-за неготовности западных партнеров наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками, что сказывается и на борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
Лавров рассказал о проблемах в борьбе с пандемией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам министра, ситуация в мире становится все более сложной.
"К многочисленным угрозам, с которыми мы сталкиваемся последние годы - неурегулированными конфликтами, ситуации в сфере стратегической стабильности, где утрачивается международно-правовая база, добавился новый опасный глобальный вызов. Это пандемия коронавируса, которая негативно повлияла и на мировую экономику, и на мировую политику. И так или иначе затронула все без исключения страны", - сказал он.
"Но ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Лавров.
Как указал министр, западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций активно используют широкий набор абсолютно нелегитимных инструментов от силового давления до односторонних санкций.
"И особое беспокойство вызывает их упорное стремление подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах. В обосновании конфронтационных подходов, подрывающих общепризнанные универсальные международные правовые нормы и форматы, все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет", - указал он.
При этом, продолжил глава МИД, в ход идут всевозможные фейки.
"Причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия, - отметил Лавров. - Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран. Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечения к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах".
В этой связи Лавров обратил внимание на то, что в ряде стран - членов ЕС и НАТО, а также на Украине бесцеремонно закрывают независимые СМИ, а ведущие западные столицы "приветствуют и поощряют эти грубейшие нарушения имеющихся решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы о свободе доступа к информации".
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