Лавров: в арсенале западных лидеров появилась фриковая дипломатия 

По его словам, западные политики для сохранения своих геополитический позиций стали активно прибегать к широкому набору нелегитимных инструментов, от силового давления до односторонних санкций.

"Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их судя по всему и нет. В ход идут всевозможные фейки", — сказал министр в ходе выступления на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Он отметил, что западными коллегами не принимаются любые альтернативные точки зрения. Он отметил, что это происходит не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья. Позднее российский глава государства предложил провести разговор с Байденом в "прямом эфире".