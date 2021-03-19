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Мишустин продлил срок погашения льготных кредитов для аграриев 

ИА Regnum 19 часов назад
Мишустин продлил срок погашения льготных кредитов для аграриев
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее сроки погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, сообщает 19 марта пресс-служба правительства России.
Условия погашения смягчат для аграриев, которые понесли в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа. Инвестиционные льготные кредиты аграрии получают на развитие животноводства по льготной ставке до 5%.
Также продлеваются кредиты могут заёмщики, получившие средства на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, уточнили в пресс-службе.
При этом общий срок кредитования с учётом продления не должен превышать 12 лет.
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Политика , Кредиты , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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