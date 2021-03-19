Жириновский предсказал войну с США 

Слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине могут привести к войне между странами. Об этом, как сообщает «Регнум», заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
Он назвал заявление американского лидера недопустимым и отвратительным, а его самого — управляемым пожилым человеком, которого заставили быть президентом, чтобы озвучивать мысли стоящей за ним группировки. Лидер ЛДПР назвал отзыв российского посла из США на консультации путем к дальнейшему обострению ситуации до наивысшей фазы.
«Следующая стадия — отзыв посла. Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война. Это практика, это намек, это звоночек для американцев», — заявил он.
Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим, а также однозначно свидетельствующим о том, что тот не планирует налаживать отношения с Россией. Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов.