Росгвардейцам захотели расширить полномочия

Росгвардии могут позволить блокировать территории при попытках незаконного проникновения на охраняемые объекты. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

В законе «О войсках национальной гвардии РФ» прописан исчерпывающий перечень оснований, на которых росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например при розыске сбежавших преступников или при ликвидации аварий.

Авторы проекта — депутаты Василий Пискарев Александр Хинштейн предлагают дополнить список попытками незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых Росгвардией объектов или покинуть их. Они напомнили, что под охраной росгвардейцев находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста, энергомоста РФ — Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, спецгрузами (ядерное топливо, взрывчатые вещества и т.д.).

Депутаты привели данные: в 2018-2019 годах росгвардейцы пресекли 142 попытки незаконного проникновения на объекты, при которых возникала необходимость оцепления территорий. Принятие проекта позволит оперативно принимать меры по защите объектов, предотвращать угрозы их работе, сказано в пояснительной записке.