Росгвардейцам захотели расширить полномочия

Росгвардии могут позволить блокировать территории при попытках незаконного проникновения на охраняемые объекты. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.
В законе «О войсках национальной гвардии РФ» прописан исчерпывающий перечень оснований, на которых росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например при розыске сбежавших преступников или при ликвидации аварий.
Авторы проекта — депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн предлагают дополнить список попытками незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых Росгвардией объектов или покинуть их. Они напомнили, что под охраной росгвардейцев находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста, энергомоста РФ — Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, спецгрузами (ядерное топливо, взрывчатые вещества и т.д.).
Депутаты привели данные: в 2018-2019 годах росгвардейцы пресекли 142 попытки незаконного проникновения на объекты, при которых возникала необходимость оцепления территорий. Принятие проекта позволит оперативно принимать меры по защите объектов, предотвращать угрозы их работе, сказано в пояснительной записке.