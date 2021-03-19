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Росгвардейцам могут дать право оцеплять территории при угрозе проникновения 

Парламентская газета 58 минут назад
Росгвардейцам захотели расширить полномочия
Фото: ROSGVARD.RU
Росгвардии могут позволить блокировать территории при попытках незаконного проникновения на охраняемые объекты. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.
В законе «О войсках национальной гвардии РФ» прописан исчерпывающий перечень оснований, на которых росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например при розыске сбежавших преступников или при ликвидации аварий.
Авторы проекта — депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн предлагают дополнить список попытками незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых Росгвардией объектов или покинуть их. Они напомнили, что под охраной росгвардейцев находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста, энергомоста РФ — Крым, а также стоянки судов с ядерными энергетическими установками, спецгрузами (ядерное топливо, взрывчатые вещества и т.д.).
Депутаты привели данные: в 2018-2019 годах росгвардейцы пресекли 142 попытки незаконного проникновения на объекты, при которых возникала необходимость оцепления территорий. Принятие проекта позволит оперативно принимать меры по защите объектов, предотвращать угрозы их работе, сказано в пояснительной записке.
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Политика , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Росгвардия , Госдума , Республика Крым
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