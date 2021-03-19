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Москва

Посольство России назвало недружественным шагом сближение Боснии и НАТО 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
РФ пригрозила Боснии и Герцеговине из-за НАТО
Фото: ТАСС
Практическое сближение Боснии и Герцеговины и Североатлантического альянса (НАТО) вызовет реакцию России, говорится в заявлении российского посольства в балканской стране.

«Наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг. Ведь ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», — объяснили российские дипломаты.

Там добавили, что расширение военного блока только ослабляет региональную безопасность, создавая противоречия вместо новой системы коллективной безопасности на континенте.
Напомним, Босния и Герцеговина стремится стать членом НАТО с 2010 года. Комментарий от российского посольства поступил на следующий день после создания в Боснии и Герцеговине комиссии по сотрудничеству с НАТО и многочисленных публикаций на эту тему.
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Политика , Армия , В мире , НАТО , Босния и Герцеговина
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