РФ пригрозила Боснии и Герцеговине из-за НАТО

«Наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг. Ведь ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», — объяснили российские дипломаты.

Там добавили, что расширение военного блока только ослабляет региональную безопасность, создавая противоречия вместо новой системы коллективной безопасности на континенте.

Напомним, Босния и Герцеговина стремится стать членом НАТО с 2010 года. Комментарий от российского посольства поступил на следующий день после создания в Боснии и Герцеговине комиссии по сотрудничеству с НАТО и многочисленных публикаций на эту тему.