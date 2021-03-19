Кадыров собрался судиться после спора с «Новой газетой»

В свою очередь, в пресс-службе «Новой газеты» заявили, что тоже намерены судиться. Такое решение там могут принять по результатам опроса. Издание обратилось к своим читателям с вопросам, как им реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов «Новой» «агентами западных служб».