Кадыров собрался судиться после спора с «Новой газетой»

В свою очередь, в пресс-службе «Новой газеты» заявили, что тоже намерены судиться. Такое решение там могут принять по результатам опроса. Издание обратилось к своим читателям с вопросам, как им реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов «Новой» «агентами западных служб».
Напомним, претензии чеченских бойцов вызваны материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.