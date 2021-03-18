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Москва

Боррель призвал соблюдать пять принципов в отношениях с Россией 

Москва24 и ещё 8 18 марта 2021
Боррель призвал соблюдать пять принципов в отношениях с Россией
Фото: POOL/EPA/TASS/JOHN THYS
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил о необходимости соблюдения пяти общеевропейских принципов в отношениях с Россией. Об этом передает РИА Новости.
Свое заявление Боррель сделал на встрече с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Риме. В ходе диалога политики обсудили Россию. Глава евродипломатии призвал страны ЕС проявлять единство.

"Только европейское единство и полное выполнение пяти принципов являются ключевыми для определения наших будущих отношений с Россией", — выразил мнение Боррель.

Он подчеркнул, что РФ все больше отдаляется от Европы. Кроме того, Россия, по его мнению, скатывается в авторитарный режим и не ведет диалог на темы прав человека и политических свобод.
Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Для улучшения отношений там рекомендовали Брюсселю начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.
2 марта Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
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Политика , Санкции , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , РИА Новости , Италия , Москва
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