Мишустин посетит Грецию 

«Председатель правительства России примет участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию Греческой национально-освободительной революции. Запланированы переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях», — говорится в сообщении.