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Мишустин посетит Грецию 

RT на русском 18 марта 2021
Мишустин посетит Грецию
Фото: РИА Новости
Российский премьер Михаил Мишустин приедет в Грецию для участия в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Председатель правительства России примет участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию Греческой национально-освободительной революции. Запланированы переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Греции Екатерини Нассика.
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Политика , Михаил Мишустин , Андрей Руденко , Правительство РФ , РИА Новости , Греция
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