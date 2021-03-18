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Москва

Путин выступил на стадионе и спросил о любви к России 

Lenta.ru и ещё 6 18 марта 2021
Путин на концерте задал вопрос о любви к России
Фото: Lenta.ru
Президент Владимир Путин посетил концерт в честь присоединения Крыма к России, проходящий на стадионе «Лужники» в Москве. Он задал зрителям вопрос: «Мы любим Россию?», передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Глава государства подчеркнул, что знает и аудиторию, среди которой находится, и ответ, но «не может отказать себе в удовольствии» задать этот вопрос. «А вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: „Мы любим Россию?“» — призвал президент.
Аудитория прокричала: «Да!»
Ранее Путин поздравил россиян с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что регион должен стать самодостаточным, с самыми высокими стандартами жизни, однако для этого необходимо решить ряд проблем. В данный момент, по словам президента, вкладываются значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру Крыма.
Концерт в «Лужниках», как сообщалось ранее, проходит в рамках Дней Крыма в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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Политика , Крым наш , Владимир Путин , Республика Крым , Севастополь
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