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МИД призвал западную «ядерную тройку» к ответственности 

РИА Новости 18 марта 2021
МИД призвал западную «ядерную тройку» к ответственности
Фото: РИА Новости
На фоне планов Великобритании по увеличению ядерного потенциала представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и отказу от угрожающей риторики.
Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. Стратегия предполагает беспрецедентное увеличение оборонных расходов и намерение увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

"Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной "ядерной тройки", ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности", — заявила Захарова на брифинге.

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Политика , Мария Захарова , МИД
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