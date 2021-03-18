МИД призвал западную «ядерную тройку» к ответственности 

На фоне планов Великобритании по увеличению ядерного потенциала представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западную "ядерную тройку" к ответственности и отказу от угрожающей риторики.
Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. Стратегия предполагает беспрецедентное увеличение оборонных расходов и намерение увеличить количество ядерных боеголовок до 260.
"Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной "ядерной тройки", ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности", — заявила Захарова на брифинге.