Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки.