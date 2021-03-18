Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

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«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.

Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.

«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки.

Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.

Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.